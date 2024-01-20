Які послуги можуть отримати ветерани і ветеранки у сімейного лікаря: список

В Україні працює Програма медичних гарантій, в межах якої ветерани можуть отримати низку медичних послуг у сімейного лікаря.

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Міністерство у справах ветеранів розповіло, які медичні послуги можуть отримати ветерани і ветеранки у сімейного лікаря.

Так, в Україні працює Програма медичних гарантій (ПМГ), в межах якої ветерани можуть отримати низку медичних послуг у сімейного лікаря.

Звернувшись до нього, можна отримати послуги, які надаються за пакетом «Первинна медична допомога»:

діагностика та лікування поширених інфекційних, неінфекційних і хронічних хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних станів;

направлення на аналізи (загальний аналіз крові, сечі, глюкози, холестерину);

направлення на дослідження (ЕКГ, пікфлуометрія/спірометрія, отоскопія, офтальмоскопія, вимірювання гостроти зору);

направлення до вузькопрофільних спеціалістів;

направлення на швидкі тести (зокрема, ВІЛ, гепатити В і С);

призначення та виписка рецептів для отримання засобів і виробів за програмою "Доступні ліки";

консультація щодо підтримки ментального здоров’я, проведення скринінгу та за необхідності направлення до психіатра;

виявлення ризику виникнення неінфекційних захворювань (серцево-судинних, онкологічних, хронічних респіраторних, діабету);

профілактика та діагностика соціально-небезпечних хвороб (ВІЛ, туберкульоз, гепатити, інфекції, що передаються статевим шляхом тощо);

окремі послуги паліативної допомоги (зокрема, оцінка стану, виписування рецепти на знеболювальні).

Повний перелік послуг можна переглянути на сайті Національної служби здоров'я України за посиланням.

У Мінветеранів зазначили, що підставами для отримання послуг ветеранами і ветеранками є:

декларація, заключена з обраним лікарем;

самозвернення при невідкладному стані (незалежно від наявності декларації).

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