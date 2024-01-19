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Опитування держслужбовців, які отримували зарплати за рахунок допомоги США: для чого збирають інформацію

18:09, 19 січня 2024
У Міністерстві фінансів повідомили, що опитування держслужбовців стане доповненням до існуючої багаторівневої системи моніторингу та аудиту прямої бюджетної підтримки.
Опитування держслужбовців, які отримували зарплати за рахунок допомоги США: для чого збирають інформацію
Фото: diia.gov.ua
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Як раніше ми писали, державні службовці, які отримують заробітну плату за підтримки США, візьмуть участь в опитуванні в Дії.

Міністерство фінансів України повідомило, що отримувачі заробітних плат за рахунок прямої бюджетної підтримки США у 2022-2023 роках відповідатимуть на питання чинної системи платежів з держбюджету України.

Зазначається, що завдяки цьому буде зібрано необхідну інформацію для аналізу та вдосконалення системи платежів із держбюджету. У довгостроковій перспективі це сприятиме посиленню контролю за рухом коштів аж до кінцевого отримувача і ще більшій прозорості, у тому числі у використанні коштів допомоги від американських платників податків.

Опитування стане дієвим доповненням до існуючої багаторівневої системи моніторингу та аудиту прямої бюджетної підтримки, впровадженої Урядом України, Світовим банком і USAID, додають у Мінфіні.

«Забезпечення прозорого використання фінансової підтримки від США, а також будь-якої іншої іноземної допомоги є пріоритетом для Уряду України. Це опитування є одним із багатьох способів, за допомогою яких ми збираємо інформацію про виплати з держбюджету за рахунок прямої бюджетної підтримки і перевіряємо чи вчасно та у повному обсязі їх було здійснено. Відповіді опитаних стануть значним внеском у масштабну роботу, яку ми проводимо, щоб фінансова підтримка наших партнерів надходила до визначених отримувачів», — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

За останні два роки майже 150 тисяч держслужбовців отримали зарплати завдяки фінансовій підтримці проекту Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine). У рамках зазначеного проекту 80% коштів надійшло саме від Уряду США.

У Мінфіні нагадали, з квітня 2022 Україна отримала від Сполучених Штатів грантів у 22,9 млрд доларів США. Ці кошти допомогли профінансувати критичні невійськові видатки – зарплати освітян, медиків, рятувальників та державних службовців.

У Міністерстві цифрової трансформації України зазначили, що опитування в Дії стали зручним способом комунікації між громадянами та державою.

«Цього разу вперше запускаємо опитування для держслужбовців, яке дасть змогу проаналізувати, наскільки ефективна система виплати коштів для держслужбовців», — пояснив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Опитування триває сім днів – з 17 січня до 23 січня 2024 року (включно). Участь у ньому є добровільною. Для участі необхідно оновити застосунок Дія.

Нагадаємо, Комітету з питань організації державної влади нещодавно ухвалив рішення про те, аби рекомендувати до прийняття законопроект 10284, за яким фонд оплати праці державних службовців зможуть формувати у тому числі за рахунок іноземних урядів, а чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, будуть доплачувати. Розмір надбавки пропонується встановити на рівні до 50% середньої заробітної плати посадової особи, а порядок її обчислення визначатиметься Кабінетом Міністрів.

Зауважимо, що перша віце-прем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що Україні, можливо, доведеться відкласти виплати державним службовцям та пенсійні виплати мільйонам громадян, якщо Захід не надасть обіцяної фінансової допомоги.

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