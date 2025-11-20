  1. У світі

Спецпосланець Трампа Кіт Келлогг залишає посаду — стало відомо коли

11:48, 20 листопада 2025
Спецпосланник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлогг планує залишити посаду вже у січні
Фото: ОП/AFP
Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлогг повідомив соратникам, що планує піти з адміністрації в січні. Про це Reuters повідомили чотири джерела, зазначивши, що його відставка означає втрату для Києва одного з найбільш прихильних до України представників оточення Трампа.

Чому Келлогг іде

Посада спеціального президентського посланника є тимчасовою та потребує затвердження Сенатом після 360 днів роботи. Джерела кажуть, що саме ці часові рамки і стали причиною рішення Келлогга.

Що далі

Поки невідомо, чи буде призначено нового спецпосланця з питань України. США також досі не мають посла в Україні, затвердженого Сенатом — дипломатка Джулі Фішер виконує обов’язки керівника місії.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

