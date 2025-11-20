  1. В мире

Спецпосланник Трампа Кит Келлогг покидает должность — стало известно когда

11:48, 20 ноября 2025
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлогг планирует покинуть пост уже в январе.
Спецпосланник Трампа Кит Келлогг покидает должность — стало известно когда
Фото: ОП/AFP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлогг сообщил соратникам, что планирует покинуть администрацию в январе. Об этом Reuters сообщили четыре источника, отметив, что его отставка означает для Киева потерю одного из наиболее благожелательных к Украине представителей окружения Трампа.

Почему Келлогг уходит

Должность специального президентского посланника является временной и требует подтверждения Сенатом после 360 дней работы. Источники говорят, что именно эти временные рамки и стали причиной решения Келлогга.

Что дальше

Пока неизвестно, будет ли назначен новый спецпосланник по вопросам Украины. США также до сих пор не имеют посла в Украине, утвержденного Сенатом — дипломат Джули Фишер исполняет обязанности главы миссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Практика применения форс-мажорных обстоятельств снова изменится: КХС ВС передал спорный вопрос на рассмотрение объединенной палаты

В центре спора — вопрос о том, могут ли компании ссылаться на форс-мажор, если сертификат ТПП подан позже, чем предусмотрено договором.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]