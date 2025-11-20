Спецпосланник Трампа Кит Келлогг покидает должность — стало известно когда

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлогг планирует покинуть пост уже в январе.

Фото: ОП/AFP

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлогг сообщил соратникам, что планирует покинуть администрацию в январе. Об этом Reuters сообщили четыре источника, отметив, что его отставка означает для Киева потерю одного из наиболее благожелательных к Украине представителей окружения Трампа.

Почему Келлогг уходит

Должность специального президентского посланника является временной и требует подтверждения Сенатом после 360 дней работы. Источники говорят, что именно эти временные рамки и стали причиной решения Келлогга.

Что дальше

Пока неизвестно, будет ли назначен новый спецпосланник по вопросам Украины. США также до сих пор не имеют посла в Украине, утвержденного Сенатом — дипломат Джули Фишер исполняет обязанности главы миссии.

