В Приват24 тепер можна купувати та продавати облігації внутрішньої державної позики

ПриватБанк додав у мобільний застосунок Приват24 розділ «Облігації», який дозволяє купувати та продавати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це повідомила пресслужба банку.

Інвестувати можна від 1000 грн у гривні, доларах США чи євро. Комісій за купівлю та податків немає. Заявки приймаються цілодобово. Для операції достатньо обрати випуск, заповнити дані та підписати документи через SmartID.

У розділі доступні перегляд портфеля, історія операцій, надходження купонів і виплати за погашенням.

За даними банку, з початку 2025 року клієнти ПриватБанку інвестували в ОВДП понад 21 млрд грн. Найпопулярнішими залишаються піврічні та річні гривневі облігації, а також доларові. Більшість клієнтів після погашення одразу реінвестують кошти в нові випуски Мінфіну.

