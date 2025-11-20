В Приват24 теперь можно покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа

Покупка и продажа государственных облигаций доступны от 1000 грн без комиссий.

ПриватБанк добавил в мобильное приложение Приват24 раздел «Облигации», который позволяет покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщила пресс-служба банка.

Инвестировать можно от 1000 грн в гривнах, долларах США или евро. Комиссий за покупку и налогов нет. Заявки принимаются круглосуточно. Для операции достаточно выбрать выпуск, заполнить данные и подписать документы через SmartID.

В разделе доступны просмотр портфеля, история операций, поступления купонов и выплаты по погашению.

По данным банка, с начала 2025 года клиенты ПриватБанка инвестировали в ОВГЗ более 21 млрд грн. Самыми популярными остаются полугодовые и годовые гривневые облигации, а также долларовые. Большинство клиентов после погашения сразу реинвестируют средства в новые выпуски Минфина.

