В Приват24 теперь можно покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа
ПриватБанк добавил в мобильное приложение Приват24 раздел «Облигации», который позволяет покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщила пресс-служба банка.
Инвестировать можно от 1000 грн в гривнах, долларах США или евро. Комиссий за покупку и налогов нет. Заявки принимаются круглосуточно. Для операции достаточно выбрать выпуск, заполнить данные и подписать документы через SmartID.
В разделе доступны просмотр портфеля, история операций, поступления купонов и выплаты по погашению.
По данным банка, с начала 2025 года клиенты ПриватБанка инвестировали в ОВГЗ более 21 млрд грн. Самыми популярными остаются полугодовые и годовые гривневые облигации, а также долларовые. Большинство клиентов после погашения сразу реинвестируют средства в новые выпуски Минфина.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.