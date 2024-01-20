Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Не більше 10 років: очільників наукових установ обмежать у строку перебування на керівній посаді

Право перебування на керівних посадах керівників наукових установ обмежать 10 роками.

Кабмін пропонує скасувати усі понижувальні коефіцієнти ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом

Уряд схвали проект змін до Податкового кодексу щодо рентної плати за користування радіочастотним спектром.

Обшук без ухвали слідчого судді, - Верховний Суд визначив, чи відноситься до невідкладних мета унеможливлення знищення доказів

Невідкладність проведення обшуку до ухвали слідчого судді в постанові слідчого була обґрунтована метою унеможливлення знищення доказів, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї доказової бази, - Верховний Суд визначив, чи відноситься це до невідкладних випадків.

Вища рада правосуддя повідомила, які дисциплінарні скарги на суддів є пріоритетними для розгляду

У пріоритеті Ради правосуддя, зокрема, скарги на суддів, дії яких викликали значний суспільний резонанс.

Встановлення факту вимушеного переселення особи з окупованої території, - Верховний Суд пояснив, в якій юрисдикції слід розглядати справи

Дискусія навколо того, в якій юрисдикції – адміністративній чи цивільній слід розглядати питання про встановлення різноманітних юридичних фактів, триває.

  1. В Україні
  2. / Суспільство

Чи можуть дитину вигнати зі школи за погану поведінку та навчання: відповідь омбудсмена

07:00, 20 січня 2024
Українське законодавство передбачає лише один випадок – коли учня можуть не зарахувати до 10 класу профільного навчального закладу.
Чи можуть дитину вигнати зі школи за погану поведінку та навчання: відповідь омбудсмена
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов роз’яснив, чи можуть вигнати дитину зі школи за погану поведінку та навчання. Про це повідомляє видання «На пенсії».

На телефонній лінії прозвучало питання:

«Добрий день. Скажіть, будь ласка, якщо у дитини в школі погана поведінка і вона погано вчиться, чи мають право нас вигнати зі школи?»

Відповідь освітнього омбудсмена Сергія Горбачова:

«Ні, не мають такого права. Українське законодавство передбачає лише один випадок – коли за підсумками навчання в 9-му класі профільного навчального закладу дитина з профільних дисциплін отримала оцінки 3 бали і нижче за 12-бальною шкалою. Наприклад, дитина навчається у фізико-математичному ліцеї і отримала 3 або менше бали з фізики чи з математики. Тоді її можуть не зарахувати до 10-го класу.

Але батьки мають усвідомити, що погана поведінка дитини порушує право на здобуття якісної освіти інших учнів у класі. Батькам потрібно налагодити контакт із дитиною та вчителями. Варто залучити шкільного психолога і дати йому дозвіл для роботи з дитиною, щоб зрозуміти причини такої поведінки. Він зробить психологічну діагностику класу та дитини і, за потреби, проведе необхідну роботу в класі та корекційну роботу з дитиною, щоб покращити ситуацію. Психолог також може рекомендувати батькам звернутися до інших фахівців. Батьки також можуть звернутися до психолога за межами школи.

Часто, захищаючи права власної дитини, батьки забувають про права інших учнів. Виникають конфліктні ситуації, які впливають на всіх учасників освітнього процесу. Крім того, кожному з нас важливо пам’ятати, що, окрім прав, ми маємо також обов’язки та несемо відповідальність за наші дії та дії неповнолітніх дітей.

Ми маємо пам’ятати просту тезу: моє право забезпечене тим, як людина поруч виконує свої обов’язки, і навпаки – мій обов’язок полягає в тому, щоб права інших людей поруч були також забезпечені. Але, на жаль, у нашому посттоталітарному суспільстві такий логічний ланцюжок ще не прижився в головах усіх українців», — зазначив Горбачов.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Смирнов
    Андрій Смирнов
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Людмила Бившева
    Людмила Бившева
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Валерій Лашевич
    Валерій Лашевич
    суддя Київського апеляційного суду
  • Расім Бабанли
    Расім Бабанли
    перший заступник керівника апарату Верховного Суду
  • Тетяна Варварська
    Тетяна Варварська
    заступник директора Національного антикорупційного бюро України