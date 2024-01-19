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Кабмін пропонує скасувати усі понижувальні коефіцієнти ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом

18:13, 19 січня 2024
Уряд схвали проект змін до Податкового кодексу щодо рентної плати за користування радіочастотним спектром.
Кабмін пропонує скасувати усі понижувальні коефіцієнти ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом
Джерело фото: dp.tax.gov.ua
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На засіданні Кабміну 19 січня схвалено проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо рентної плати за користування радіочастотним спектром (радіочастотним ресурсом) України».

Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, якими, зокрема:

  • скасувати усі підвищувальні та понижувальні коефіцієнти, що застосовуються до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
  • доповнити платників рентної плати субʼєктами господарювання, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензії на користування радіочастотним спектром та витягу з реєстру присвоєнь радіочастот загальних користувачів.

Передбачено заміну строку шість місяців, при якому контролюючі органи надають відповідним органам інформацію про несплату або сплату не в повному обсязі рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, на строк три місяці.

Також пропонується внести зміни до Закону «Про електронні комунікації», якими виключаються норми щодо надання повноважень КМУ затверджувати методику розрахунку ставок рентної плати за користування радіочастотним спектром.

Автор: Наталя Мамченко

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