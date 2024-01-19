Екс-міністр оборони Олексій Резніков повертається до адвокатської практики — НААУ

У НААУ заявили, що право на заняття адвокатською діяльністю Олексія Резнікова поновлено з 16 січня.

Фото: unba.org.ua

Олексій Резніков, якого у вересні 2023 року відправили у відставку з посади міністра оборони, поновив своє право займатись адвокатською діяльністю. Про це повідомив офіційний сайт Національної асоціації адвокатів України.

«Право на заняття адвокатською діяльністю екс-міністра оборони України Олексія Резнікова поновлено згідно з п.1 ч.4 ст.31 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з 16 січня на підставі його заяви. Відповідні зміни внесені до особистої картки адвоката у Єдиному реєстрі адвокатів України», - сказано у повідомленні.

У НААУ нагадали, що Резніков зупинив право на заняття адвокатською діяльністю у березні 2020 року одразу після призначення на посаду Віце-прем‘єр-міністра України - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (постанова ВР від 04.03.2020 № 516-IX «Про формування складу Кабінету Міністрів України»).

3 листопада 2021 року Верховна Рада України звільнила його з посади віцепрем'єра, а на наступний день призначила на посаду Міністра оборони України (постанова від 04.11.2021 №1857-IX). 5 вересня 2023 року парламент прийняв відставку Резнікова з цієї посади.

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