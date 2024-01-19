Має перерахувати мільйон на ЗСУ: Вищий антикорсуд засудив екснардепа Колєснікова до умовного покарання

За умовами угоди він має переказати на користь ЗСУ 1 мільйон гривень.

Вищий антикорупційний суд на підставі угоди визнав колишнього народного депутата Дмитра Колєснікова винним у протиправному отриманні компенсації за виплату житла. Йому призначили три роки позбавлення волі та звільнили від його відбування з іспитовим строком два роки, заборонивши обіймати посади в держорганах на рік, повідомляє «Слово і діло».

Також суд наклав на екснардепа штраф — 17 тисяч гривень. За умовами угоди протягом семи днів Колєсніков має перерахувати мільйон гривень на ЗСУ.

Прокурор вказав, що укладена угода відповідає суспільному інтересу, адже дозволить прискорити судовий розгляд справи, що вже четвертий рік слухається у ВАКС. Прокурор не встановив жодних обтяжувальних обставин, а до пом’якшувальних відніс щире каяття Колєснікова, незадовільний стан його здоров’я та «суспільно корисну дію» — мільйонний донат на Збройні сили.

Також Колєсніков ще три роки тому повернув Апарату ВРУ всю завдану держбюджету шкоду, тобто 758 тисяч гривень.

Нагадаємо, що за версією обвинувачення, з грудня 2014-го до жовтня 2018 року Колєсніков незаконно отримав із державного бюджету компенсацію витрат на винайм номеру в готелі «Київ» у сумі 738,74 тис. грн нібито через те, що не мав власного житла в столиці. Однак, як встановили детективи, насправді власне житло в столиці у народного депутата було і він свідомо приховав цей факт.

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