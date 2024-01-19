Не більше 10 років: очільників наукових установ обмежать у строку перебування на керівній посаді

Право перебування на керівних посадах керівників наукових установ обмежать 10 роками.

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Кабмін на засіданні 19 січня вирішив схвалити проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Даний законопроект, як повідомив представник Уряду у парламенті Тарас Мельничук, стосується встановлення цільових показників діяльності керівників наукових установ, визначення стратегій і перспективних напрямів діяльності наукових установ.

Законопроектом пропонується

ввести визначення «стратегічний план наукової установи»;

передбачити положення щодо розроблення, реалізації та моніторингу виконання стратегічного плану наукової установи та розробленого на його основі оперативного плану наукової установи та їхньої привʼязки до контракту керівника державної наукової установи

унормувати питання процедури подання щорічного звіту керівника державної наукової установи;

обмежити перебування на керівних посадах 10 роками;

врегулювати питання призначення керівника державної наукової установи під час дії воєнного стану.

Наразі повний текст законопроекту не опубліковано.

Автор: Наталя Мамченко

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