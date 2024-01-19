Не більше 10 років: очільників наукових установ обмежать у строку перебування на керівній посаді

Кабмін на засіданні 19 січня вирішив схвалити проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
Даний законопроект, як повідомив представник Уряду у парламенті Тарас Мельничук, стосується встановлення цільових показників діяльності керівників наукових установ, визначення стратегій і перспективних напрямів діяльності наукових установ.
Законопроектом пропонується
- ввести визначення «стратегічний план наукової установи»;
- передбачити положення щодо розроблення, реалізації та моніторингу виконання стратегічного плану наукової установи та розробленого на його основі оперативного плану наукової установи та їхньої привʼязки до контракту керівника державної наукової установи
- унормувати питання процедури подання щорічного звіту керівника державної наукової установи;
- обмежити перебування на керівних посадах 10 роками;
- врегулювати питання призначення керівника державної наукової установи під час дії воєнного стану.
Наразі повний текст законопроекту не опубліковано.
Автор: Наталя Мамченко
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