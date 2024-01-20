На Тернопільщині суд повернув державі землі заказника вартістю майже мільярд гривень

Йдеться про ставок, оренду за який підприємство не сплачувало.

Господарський суд Тернопільської області задоволив позов прокуратури в інтересах держави до ДП «Укрспирт» про стягнення заборгованості за договором оренди земель водного фонду, розірвання договору оренди та зобов’язання повернути водний об’єкт державі. Вартість земельної ділянки становить понад 914 млн гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Оскільки орендар систематично не сплачував орендної плати за ставок, розташований в межах загальнозоологічного заказника місцевого значення «Кобиловолоко-Благівщинський», прокуратура подала позов з вимогою розірвати договір оренди та повернути державі земельну ділянку.

Рішення суду ще не набрало законної сили.

Нагадаємо, що на Рівненщині суд зобов'язав повернути Білівське городище у власність держави.

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