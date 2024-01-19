В Киеве суд дал разрешение на задержание Романа Гринкевича, объявленного в розыск

Суд разрешил задержать пятого подозреваемого по делу о поставках некачественной одежды для ВСУ.

Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на задержание пятого подозреваемого по делу о поставке некачественной одежды для военных почти на миллиард гривен. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным СМИ, речь идет о сыне Игоря Гринкевича Романе. В настоящее время он объявлен в розыск.

"Согласно определению суда, органу досудебного расследования предоставлено разрешение на задержание указанного лица с целью его повода для участия в рассмотрении ходатайства о применении в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства доложено о подозрении 5 лицам. Им инкриминируют создание преступной организации и участие в ней, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Остальные четверо участников преступной организации находятся под стражей.