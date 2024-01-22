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  1. Суспільство

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у чвертьфінал Australian Open, обігравши білоруску Азарєнко

10:43, 22 січня 2024
Ястремська — єдина представниця Australian Open, що дійшла до четвертого кола на Australian Open-2024 у статусі кваліфаєрки.
Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у чвертьфінал Australian Open, обігравши білоруску Азарєнко
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Українська тенісистка Даяна Ястремська пройшла до чвертьфіналу Australian Open-2024, вибивши з турніру нейтральну білоруську тенісистку Вікторію Азарєнко. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Ястремській, яка розпочала виступи ще в раунді кваліфікації, вдалося вибити з турніру вже сьому тенісистку Азарєнку, з якою Даяна вже зустрічалася вчетверте.

У виданні зазначили, що Ястремська — єдина представниця Australian Open, що дійшла до четвертого кола на Australian Open-2024 у статусі кваліфаєрки. 

Матч між тенісистками тривав 2:10 години. Ястремська грала агресивно. Поєдинок закінчився з 38 віннерами та 37 невимушеними помилками.

Окрім цього, обігравши Азарєнку, 2-разову чемпіонку Australian Open (2012 та 2013 роки), Ястремська стала другою тенісисткою в історії, яка у статусі кваліфаєрки перемогла одразу двох чемпіонок турнірів Грендслем. Про це повідомляє OptaAce.

Наступною суперницею Даяни Ястремської стане саме чешка Носкова, яка провела лише три гейми проти Еліни Світоліної перед її зняттям з Australian Open.

Матч Носкова — Ястремська відбудеться у середу, 24 січня. Це буде перша особиста зустріч між тенісистками у кар'єрі.

Раніше ми писали, що українська тенісистка Марта Костюк «розгромила» росіянку Тимофєєву та вперше вийшла до чвертьфіналу Australian Open-2024.

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