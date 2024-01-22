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  1. В Україні

Наводив російські ракети на шпиталі ЗСУ у Миколаєві: СБУ затримала інформатора рф

12:33, 22 січня 2024
Ворожим поплічником виявився співробітник місцевого комунального підприємства.
Наводив російські ракети на шпиталі ЗСУ у Миколаєві: СБУ затримала інформатора рф
Фото: volyn24.com
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Служба безпеки України повідомила, що затримала ще одного інформатора спецслужб рф, який збирав розвіддані про Сили оборони у Миколаєві. Насамперед ворога цікавили локації військових шпиталів та інших медзакладів. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У спецслужбі зазначають, що зловмисник також намагався виявити місця базування бойових підрозділів ЗСУ та з’ясувати про наявне озброєння.

Крім того чоловік «малював» для агресора схеми оборонних пунктів поблизу ключових мостів, якими могла рухатись військова техніка Сил оборони.

За наявними даними, окупанти розраховували отримати розвідвідомості від свого інформатора для підготовки ракетно-дронових ударів по військовій інфраструктурі обласного центру.

«За даними слідства, ворожим поплічником виявився співробітник місцевого комунального підприємства.

Відомо, що він потрапив у поле зору загарбників через свої прокремлівські погляди, які оприлюднював у соцмережах. Через це на нього дистанційно вийшов представник спецслужб рф і запропонував співпрацю у війні проти України», - сказано у повідомленні.

Для виконання ворожих завдань фігурант об’їжджав місто на власному автомобілі та приховано фіксував локації «потрібних» об’єктів.

Потім отримані відомості він позначав на електронних картах, про що «звітував» в анонімному чаті своєму російському куратору.

Під час обшуків в оселі затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував у проведенні розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує 12 років тюрми.

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