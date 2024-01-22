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Наводил российские ракеты на госпитале ВСУ в Николаеве: СБУ задержала информатора рф

12:33, 22 января 2024
Вражеским приспешником оказался сотрудник местного коммунального предприятия.
Наводил российские ракеты на госпитале ВСУ в Николаеве: СБУ задержала информатора рф
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Служба безопасности Украины сообщила, что задержала еще одного информатора спецслужб рф, который собирал разведданные о Силах обороны в Николаеве. В первую очередь врага интересовали локации военных госпиталей и других медучреждений. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В спецслужбе отмечают, что злоумышленник также пытался обнаружить места базирования боевых подразделений ВСУ и выяснить об имеющемся вооружении.

Кроме того, мужчина «рисовал» для агрессора схемы оборонных пунктов вблизи ключевых мостов, по которым могла двигаться военная техника Сил обороны.

По имеющимся данным, оккупанты рассчитывали получить разведомости от своего информатора для подготовки ракетно-дроновых ударов по военной инфраструктуре областного центра.

«По данным следствия, вражеским приспешником оказался сотрудник местного коммунального предприятия.

Известно, что он попал в поле зрения захватчиков из-за своих прокремлевских взглядов, обнародованных в соцсетях. Поэтому на него дистанционно вышел представитель спецслужб россии и предложил сотрудничество в войне против Украины», - говорится в сообщении.

Для выполнения враждебных задач фигурант объезжал город на собственном автомобиле и скрыто фиксировал локацию «нужных» объектов.

Затем полученные сведения он отмечал на электронных картах, о чем «отчитывался» в анонимном чате своему российскому куратору.

Во время обысков в доме задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал в проведении разведывательно-подрывной деятельности в пользу россии.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит 12 лет тюрьмы.

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