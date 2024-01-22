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  1. В Украине

В Одессе из-за неисправности колонки мужчина отравился угарным газом

12:14, 22 января 2024
Признаков пожара в квартире пострадавшего не обнаружили.
В Одессе из-за неисправности колонки мужчина отравился угарным газом
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В Одессе в результате неисправности вытяжной трубы газовой колонки мужчина отравился угарным газом. Его доставили в больницу, сообщает ГСЧС.

29-летний мужчина находится в состоянии средней тяжести.

Как установили в ГСЧС, отравился он из-за неисправности вытяжной трубы газовой колонки. Признаков пожара в его квартире не обнаружили.

Ранее мы писали, чем опасен угарный газ и что делать в случае подозрения на отравление угарным газом.

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