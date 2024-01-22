В Одесі через несправність колонки чоловік отруївся чадним газом

Ознак пожежі в квартирі потерпілого не виявили.

ілюстративне фото

В Одесі внаслідок несправності витяжної труби газової колонки чоловік отруївся чадним газом. Його доставили у лікарню, повідомляє ДСНС.

29-річний чоловік знаходиться у стані середньої тяжкості.

Як встановили у ДСНС, отруївся він через несправність витяжної труби газової колонки. Ознак пожежі у його квартирі не виявили.

Раніше ми писали, чим небезпечний чадний газ та що робити у випадку підозри на отруєння чадним газом.

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