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  1. Суспільство

Користувачі зможуть ділитися файлами з людьми поблизу: WhatsApp тестує нову функцію для Android

11:54, 22 січня 2024
Платформа обміну миттєвими повідомленнями дозволяє користувачам легко ділитися файлами з людьми поблизу без необхідності вводити номер телефону.
Користувачі зможуть ділитися файлами з людьми поблизу: WhatsApp тестує нову функцію для Android
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Месенджер WhatsApp тестує платформу обміну миттєвими повідомленнями для Android. Про це повідомляє The Peninsula.

Вона дозволяє користувачам легко ділитися файлами з людьми поблизу без необхідності вводити номер телефону.

Так, користувачі зможуть ділитися файлами через додаток, відкривши спеціальне вікно для обміну файлами, яке відображає людей, які знаходяться поблизу. Він також містить параметри керування видимістю облікового запису для інших під час використання тієї ж функції.

WhatsApp підкреслив, що користувачі повинні самостійно відкрити вікно обміну файлами, а відправник вибере одержувача зі списку осіб, які знаходяться поблизу. Потім одержувач повинен перемістити свій телефон, щоб побачити запит на обмін файлами та схвалити його.

Що стосується конфіденційності, процес передачі файлів буде безпечним, оскільки він захищений наскрізним шифруванням для захисту файлів і особистих даних.

Також у WhatsApp зазначили, що номери телефонів будуть приховані під час передачі файлів за допомогою цієї функції та не будуть видимі особам, не зареєстрованим у списку контактів.

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