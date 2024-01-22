Пользователи смогут делиться файлами с людьми поблизости: WhatsApp тестирует новую функцию для Android

Платформа обмена мгновенными сообщениями позволяет пользователям легко делиться файлами с людьми вблизи без необходимости ввода номера телефона.

Мессенджер WhatsApp тестирует платформу обмена мгновенными сообщениями для Android. Об этом сообщает The Peninsula.

Она позволяет пользователям легко делиться файлами с людьми вблизи без необходимости ввода номера телефона.

Так, пользователи смогут делиться файлами через приложение, открыв специальное окно для обмена файлами, отображающее поблизости людей. Он также содержит параметры управления видимостью учетной записи для других при использовании той же функции.

WhatsApp подчеркнул, что пользователи должны самостоятельно открыть окно обмена файлами, а отправитель выберет получателя из списка находящихся поблизости. Затем получатель должен переместить телефон, чтобы увидеть запрос на обмен файлами и одобрить его.

Что касается конфиденциальности, процесс передачи файлов будет безопасным, поскольку он защищен сквозным шифрованием для защиты файлов и личных данных.

Также в WhatsApp отметили, что номера телефонов будут скрыты при передаче файлов с помощью этой функции и не будут видны лицам, не зарегистрированным в списке контактов.

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