Українська тенісистка Марта Костюк «розгромила» росіянку Тимофєєву та вперше вийшла до чвертьфіналу Australian Open-2024

Марта Костюк вперше в кар'єрі пробилася до 1/4 фіналу на турнірах серії Grand Slam.

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Українська тенісистка Марта Костюк (№37 WTA) вийшла до чвертьфіналу одиночного розряду Australian Open-2024. Про це повідомляє «Укрінформ».

Так, в матчі четвертого кола 21-річна українка розгромила росіянку Марію Тимофєєву (№170 WTA), яка через повномасштабне вторгнення рф до України допущена до змагань лише в нейтральному статусі.

Поєдинок тривав 1 годину 16 хвилин і завершився тріумфом представниці України з рахунком 6:2, 6:1.

Таким чином Марта Костюк вперше в кар'єрі пробилася до 1/4 фіналу на турнірах серії Grand Slam.

Путівку до півфіналу Australian Open Костюк розіграє з четвертою «ракеткою» світу та чинною чемпіонкою US Open - Корі Гауфф зі США.

Як відомо, відкритий чемпіонат Австралії-2024 триватиме до 27 січня.

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