Українська тенісистка Марта Костюк «розгромила» росіянку Тимофєєву та вперше вийшла до чвертьфіналу Australian Open-2024

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Отримати інформацію про внесення себе до Реєстру військовозобов’язаних можна буде через системи Мінцифри

Встановлюється, що надання призовникам, військовозобов’язаним та резервістам інформації про своє включення до Реєстру та відомості про себе, внесені до Реєстру, в тому числі через електронний кабінет здійснюється у Порядку ведення Реєстру та/або шляхом електронної інформаційної взаємодії через інформаційні системи Міністерства цифрової трансформації.

Керівника Державної судової адміністрації не будуть притягати до дисциплінарної відповідальності за ситуацію із санаторієм «Шкло»

Члени Вищої ради правосуддя та ВККС визнали претензії Ради суддів до Максима Пампури необґрунтованими.

За яких умов чоловіки у 2024 року мають право отримати пенсійне посвідчення, - відповідь Пенсійного фонду

Право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу, зокрема, у 2024 році – не менше 31 року.

Долучення до матеріалів справи результатів НСДР з іншого кримінального провадження, - позиція Верховного Суду

У касаційній скарзі до ВС прокурор не погодився з визнанням недопустимим доказом протоколу за результатами НСРД та додатку до нього – магнітного носія інформації, оскільки у матеріалах кримінального провадження наявне клопотання та відповідна ухвала суду про надання дозволу на використання результатів НСРД в іншому кримінальному провадженні.

Наслідок поведінки сторони обвинувачення, яка своїми діями значно ускладнила дослідження важливих доказів судом, має тлумачитися на користь захисту, щоб не заохочувати обвинувачення до використання таких прийомів, - ВС

ККС ВС також нагадав, що в контексті дослідження питання провокації важливо також встановити, чи мали до проведення спеціальної операції органи розслідування надійну інформацію щодо злочинної діяльності особи, щодо якої проводиться така операція.

  1. Суспільство

Українська тенісистка Марта Костюк «розгромила» росіянку Тимофєєву та вперше вийшла до чвертьфіналу Australian Open-2024

10:46, 21 січня 2024
Марта Костюк вперше в кар'єрі пробилася до 1/4 фіналу на турнірах серії Grand Slam.
Українська тенісистка Марта Костюк «розгромила» росіянку Тимофєєву та вперше вийшла до чвертьфіналу Australian Open-2024
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Українська тенісистка Марта Костюк (№37 WTA) вийшла до чвертьфіналу одиночного розряду Australian Open-2024. Про це повідомляє «Укрінформ».

Так, в матчі четвертого кола 21-річна українка розгромила росіянку Марію Тимофєєву (№170 WTA), яка через повномасштабне вторгнення рф до України допущена до змагань лише в нейтральному статусі.

Поєдинок тривав 1 годину 16 хвилин і завершився тріумфом представниці України з рахунком 6:2, 6:1.

Таким чином Марта Костюк вперше в кар'єрі пробилася до 1/4 фіналу на турнірах серії Grand Slam.

Путівку до півфіналу Australian Open Костюк розіграє з четвертою «ракеткою» світу та чинною чемпіонкою US Open - Корі Гауфф зі США.

Як відомо, відкритий чемпіонат Австралії-2024 триватиме до 27 січня.

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