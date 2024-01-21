Атака дронами: в російській Тулі був приліт по заводу «Щегловский вал», який виробляє «Панцир-С», — ЗМІ

Підприємство виготовляє зенітно-ракетні комплекси «Панцир-С».

У рф після атаки безпілотників був приліт в місті Тула по оборонному підприємству «Щегловский вал». Про це повідомляє «Суспільне».

Так, росЗМІ повідомляють про потужний вибух і пожежу в Пролетарському районі міста, де розташований завод «Щегловский вал», на ньому виробляють, зокрема, ЗПРК «Панцир-С».

«Суспільне» із посиланням на джерела повідомляє про приліт БПЛА по військовому заводу «Щегловский вал» у Тулі.

У росЗМІ публікували відео прильоту.

Раніше ми писали, що в кількох областях рф пролунали вибухи, зокрема, в Ленінградській області спалахнув газовий термінал.

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