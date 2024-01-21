Атака дронами: в российской Туле был прилет по производящему «Панцирь-С» заводу «Щегловский вал», — СМИ

Предприятие производит зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С».

В рф после атаки беспилотников был прилет в городе Тула по оборонному предприятию «Щегловский вал». Об этом сообщает «Суспільне».

Так, росСМИ сообщают о мощном взрыве и пожаре в Пролетарском районе города, где расположен завод «Щегловский вал», на нем производят, в частности, ЗПРК «Панцирь-С».

«Суспільне» со ссылкой на источники сообщает о прилете БПЛА по военному заводу «Щегловский вал» в Туле.

В росСМИ публиковали видео прилета.

Ранее мы писали, что в нескольких областях рф прогремели взрывы, в частности, в Ленинградской области загорелся газовый терминал.

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