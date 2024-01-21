Атака безпілотників: в кількох областях рф пролунали вибухи, в Ленінградській області спалахнув газовий термінал, відео

Пожежа сталася на терміналі компанії «Новатек» у порту Усть-Луга Ленінградської області.

У ніч на 21 січня в Ленінградській області рф спалахнув газовий термінал. Про це повідомляють росЗМІ.

Пожежа сталася на терміналі компанії «Новатек» у порту Усть-Луга Ленінградської області. Евакуювали близько 150 людей.

Перед пожежею жителі найближчих міст, розташованих неподалік порту чули два вибухи. Очевидці повідомляли про звуки безпілотників, що пролітають.

РосЗМІ повідомляють, що летіли два безпілотники.

«Сили ППО незадовго до пожежі в Усть-Лузі засікли два БПЛА, що летять у бік Петербурга. Під час підльоту до міста вони змінили курс і пішли у бік Кінгісеппського району Ленобласті. Близько 3.20 атакували газосховище «Новатек», - зазначають змі.

Вибухи також пролунали в Тулі, що за 180 км від Москви. В рф заявили, що над містом сили ППО нібито відбили атаку невідомого безпілотника. Про наслідки вибуху, який було видно із різних районів міста, не повідомляється.

Крім того, вибухи чули в Орловській та Смоленській областях рф.

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