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У Києві рятувальники зняли з криги молоду пару: відео

14:52, 21 січня 2024
Хлопець та дівчина зайшли на небезпечну ділянку льоду, і не змогли самостійно повернутися до берега.
У Києві рятувальники зняли з криги молоду пару: відео
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У Києві на Дніпровській Набережній хлопця та дівчину зняли з криги водолази-рятувальники. Про це повідомляє ДСНС.

Так, рятувальники отримали повідомлення про двох людей, які вийшли на лід і зникли з поля зору біля Дніпровської Набережної. 

Рятувальники прибули на місце події та вирушили на пошуки. На небезпечній ділянці льоду перебували двоє молодих людей.

«Хлопець та дівчина 2001 та 2002 років народження зайшли на небезпечну ділянку льоду, і не змогли самостійно повернутися до берега. Також вони не викликали рятувальників по телефону», - розповіли рятувальники.

Співробітники ДСНС оприлюднили відео порятунку молодих людей.

З хлопцем та дівчиною рятувальники провели роз'яснювальну бесіду.

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