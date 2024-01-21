Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Керівника Державної судової адміністрації не будуть притягати до дисциплінарної відповідальності за ситуацію із санаторієм «Шкло»

Члени Вищої ради правосуддя та ВККС визнали претензії Ради суддів до Максима Пампури необґрунтованими.

За яких умов чоловіки у 2024 року мають право отримати пенсійне посвідчення, - відповідь Пенсійного фонду

Право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу, зокрема, у 2024 році – не менше 31 року.

Долучення до матеріалів справи результатів НСДР з іншого кримінального провадження, - позиція Верховного Суду

У касаційній скарзі до ВС прокурор не погодився з визнанням недопустимим доказом протоколу за результатами НСРД та додатку до нього – магнітного носія інформації, оскільки у матеріалах кримінального провадження наявне клопотання та відповідна ухвала суду про надання дозволу на використання результатів НСРД в іншому кримінальному провадженні.

Наслідок поведінки сторони обвинувачення, яка своїми діями значно ускладнила дослідження важливих доказів судом, має тлумачитися на користь захисту, щоб не заохочувати обвинувачення до використання таких прийомів, - ВС

ККС ВС також нагадав, що в контексті дослідження питання провокації важливо також встановити, чи мали до проведення спеціальної операції органи розслідування надійну інформацію щодо злочинної діяльності особи, щодо якої проводиться така операція.

Боржниця посилалася на поліграф як на доказ неотримання нею грошей у позику за наявності розписки, – що вирішив Верховний Суд

Позивач вказав, що надав у позику жінці 250 000 доларів США, на підтвердження чого та власноруч написала боргову розписку та зобов`язалася повернути йому кошти.

  1. В Україні

СБУ оголосила у розшук колишнього лідера забороненої Компартії Петра Симоненка

08:18, 21 січня 2024
Симоненко переховується від органів досудового розслідування, датою зникнення вважається 19 серпня 2023 року.
СБУ оголосила у розшук колишнього лідера забороненої Компартії Петра Симоненка
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України оголосила у розшук колишнього лідера забороненої Комуністичної партії України Петра Симоненка. Про це йдеться в розшуковому обліку Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що Петро Симоненко зник 19 серпня 2023 року.

Він звинувачується у публічних закликах до захоплення державної влади за статтею 109 Ч.3 N4360203.

Симоненко фігурує у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади з використанням ЗМІ) Кримінального кодексу України. 11 серпня йому оголосили підозру.

У СБУ повідомляли, що під час окупації Київської області він звернувся до вищого військово-політичного керівництва рф щодо його «евакуації».

«Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, кремль розпорядився відправити туди загін спецназу рф. Після прибуття російських спецпризначенців до українського населеного пункту екснардеп особисто їх зустрічав, а потім «розквартирував» у власному будинку і забезпечив продовольством», – повідомляли у СБУ.

За версією слідства, з 4 до 8 березня 2022 року російський спецпідрозділ супроводжував Симоненка та його близьких через блокпости на територію білорусі, а вже звідти він переїхав до росії.

За даними слідства, у росії Петра Симоненка призначили заступником голови «Центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання «Союз комуністичних партій — Комуністична партія Радянського Союзу».

Симоненку загрожує покарання у вигляді п'яти років тюремного ув'язнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Третьякова
    Галина Третьякова
    голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів