СБУ оголосила у розшук колишнього лідера забороненої Компартії Петра Симоненка

Симоненко переховується від органів досудового розслідування, датою зникнення вважається 19 серпня 2023 року.

Служба безпеки України оголосила у розшук колишнього лідера забороненої Комуністичної партії України Петра Симоненка. Про це йдеться в розшуковому обліку Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що Петро Симоненко зник 19 серпня 2023 року.

Він звинувачується у публічних закликах до захоплення державної влади за статтею 109 Ч.3 N4360203.

Симоненко фігурує у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади з використанням ЗМІ) Кримінального кодексу України. 11 серпня йому оголосили підозру.

У СБУ повідомляли, що під час окупації Київської області він звернувся до вищого військово-політичного керівництва рф щодо його «евакуації».

«Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, кремль розпорядився відправити туди загін спецназу рф. Після прибуття російських спецпризначенців до українського населеного пункту екснардеп особисто їх зустрічав, а потім «розквартирував» у власному будинку і забезпечив продовольством», – повідомляли у СБУ.

За версією слідства, з 4 до 8 березня 2022 року російський спецпідрозділ супроводжував Симоненка та його близьких через блокпости на територію білорусі, а вже звідти він переїхав до росії.

За даними слідства, у росії Петра Симоненка призначили заступником голови «Центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання «Союз комуністичних партій — Комуністична партія Радянського Союзу».

Симоненку загрожує покарання у вигляді п'яти років тюремного ув'язнення.

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