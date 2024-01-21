СБУ объявила в розыск бывшего лидера запрещенной Компартии Петра Симоненко

Симоненко скрывается от органов досудебного расследования, датой исчезновения считается 19 августа 2023 года.

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего лидера запрещенной Коммунистической партии Украины Петра Симоненко. Об этом говорится в розыскном учете Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что Петр Симоненко пропал 19 августа 2023 года.

Он обвиняется в публичных призывах к захвату государственной власти по статье 109 ч.3 N4360203.

Симоненко фигурирует в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти с использованием СМИ) Уголовного кодекса Украины.11 августа ему объявили подозрение.

В СБУ сообщали, что во время оккупации Киевской области он обратился к высшему военно-политическому руководству рф по поводу его «эвакуации».

«Чтобы вывезти Симоненко с его семьей из захваченного в то время поселка Березовка Макаровского района, кремль распорядился отправить туда отряд спецназа рф. По прибытии российских спецназовцев в украинский населенный пункт экс-нардеп лично их встречал, а затем «расквартировал» в собственном доме и снабдил продовольствием», – сообщали в СБУ.

По версии следствия, с 4 по 8 марта 2022 года российское спецподразделение сопровождало Симоненко и его близких через блокпосты на территорию Беларуси, а уже оттуда он переехал в рф.

По данным следствия, в рф Петр Симоненко был назначен заместителем председателя «Центрального комитета международного коммунистического объединения «Союз коммунистических партий — Коммунистическая партия Советского Союза».

Симоненко грозит наказание в виде пяти лет тюремного заключения.

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