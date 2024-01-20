Экс-лидера запрещенной компартии Петра Симоненко объявили в розыск

Украина объявила в розыск коммуниста Петра Симоненко.

Фото: slovoidilo.ua

СБУ объявила в розыск экс-лидера запретной Коммунистической партии Украины Петра Симоненко. Сообщения о розыске Симоненко опубликовали на официальном сайте МВД.

В нем говорится, что Симоненко исчез 19 августа 2023 года.

Ранее СБУ сообщила о подозрении Симоненко, который вместе с семьей сбежал в россию во время оккупации Киевской области.

Для того чтобы «эвакуировать» коммуниста Кремль распорядился отправить отряд спецназа россии. По прибытии вражеских спецназовцев экс-нардеп лично их встречал, а затем расквартировал в собственном доме.

В марте 2022 года спецназовцы через блокпосты россиян вывезли Симоненко и его семью на территорию Беларуси, а оттуда в россию.

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