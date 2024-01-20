Дело Мазепы: в производстве сообщено о подозрении 12 лицам — ОГП

В Офисе Генерального прокурора сообщили детали дела о хищении стратегических земель Киевской ГЭС.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что в настоящее время в производстве по хищению стратегических земель Киевской ГЭС сообщено о подозрении 12 лицам.

Прокурор Офиса Генпрокурора Евгений Сльота отметил, что среди подозреваемых по делу есть один из руководителей Главного управления Госгеокадастра в Киевской области. Он находится под стражей. Проверяется причастность других должностных лиц к незаконному отводу участков на указанной территории. Об этом Сльота сказал в эфире национального телемарафона.

Прокурор пояснил, что, согласно УПК, правоохранительные органы имеют право без определения суда задержать подозреваемого, если есть обоснованные основания полагать, что возможный побег с целью уклонения от уголовной ответственности.

«У следователей было достаточно оснований полагать, что подозреваемому было известно о том, что в конце прошлого года в этом производстве группе лиц было сообщено о подозрении. 6 из них были взяты под стражу, 1 человек объявлен в розыск. Именно поэтому, по мнению следствия, подозреваемый 18 января предпринял попытку выехать за пределы Украины, — объяснил прокурор.

Он добавил, что подозреваемым инкриминируются события не 10-летней давности, а в 2020-2021 гг. Указанное расследование было начато в 2021 году и объединено с другим, также касающимся завладения землями в пределах дамбы Киевской ГЭС. Объединенному производству был автоматически присвоен номер производства, начатого ранее.

Евгений Сльота отметил, что мера пресечения должна обеспечивать выполнение подозреваемым процессуальных обязанностей и предотвращать попытки скрываться от следствия, а размер залога не должен дублировать размер ущерба.

«Учитывая, что эти лица обладают значительными финансовыми возможностями, а также приобрели в результате преступной схемы многочисленное движимое и недвижимое имущество, был определен соответствующий размер залога. Суд подтвердил обоснованность подозрений и рисков, о которых указывала сторона обвинения. Никакой политической мотивированности или давления на бизнес по этому делу нет», — сказал прокурор.

Как ранее сообщалось, суд избрал бизнесмену Игорю Мазепе арест с возможностью внесения залога в 349 млн грн. Позже суд избрал меру пресечения для брата Игоря Мазепы.

Кроме того, двум сообщникам Мазепы, фигурирующим по делу о незаконном завладении землями Киевской ГЭС, Печерский райсуд Киева также избрал меру пресечения.

Напомним, украинского бизнесмена и основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержало ГБР при пересечении украино-польской границы.

Добавим, общественное движение «Манифест 42» призвало украинские бизнес к объединению для сопротивления давлению силовиков.

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