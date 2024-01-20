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Долучення до матеріалів справи результатів НСДР з іншого кримінального провадження, - позиція Верховного Суду

У касаційній скарзі до ВС прокурор не погодився з визнанням недопустимим доказом протоколу за результатами НСРД та додатку до нього – магнітного носія інформації, оскільки у матеріалах кримінального провадження наявне клопотання та відповідна ухвала суду про надання дозволу на використання результатів НСРД в іншому кримінальному провадженні.

Наслідок поведінки сторони обвинувачення, яка своїми діями значно ускладнила дослідження важливих доказів судом, має тлумачитися на користь захисту, щоб не заохочувати обвинувачення до використання таких прийомів, - ВС

ККС ВС також нагадав, що в контексті дослідження питання провокації важливо також встановити, чи мали до проведення спеціальної операції органи розслідування надійну інформацію щодо злочинної діяльності особи, щодо якої проводиться така операція.

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Справа Мазепи: у провадженні повідомлено про підозру 12 особам — ОГП

21:24, 20 січня 2024
У Офісі Генерального прокурора повідомили деталі справи щодо розкрадання стратегічних земель Київської ГЕС.
Справа Мазепи: у провадженні повідомлено про підозру 12 особам — ОГП
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У Офісі Генерального прокурора повідомили, що на даний час у провадженні щодо розкрадання стратегічних земель Київської ГЕС повідомлено про підозру 12 особам.

Прокурор Офісу Генпрокурора Євген Сльота зазначив, що серед підозрюваних у справі є один з керівників Головного управління Держгеокадастру в Київській області. Він перебуває під вартою. Перевіряється причетність інших посадових осіб до незаконного відведення ділянок на вказаній території. Про це Сльота сказав в ефірі національного телемарафону.

Прокурор пояснив, що, згідно КПК, правоохоронні органи мають право без ухвали суду затримати підозрюваного, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

У слідчих було достатньо підстав вважати, що підозрюваному було відомо про те, що в кінці минулого року у цьому ж провадженні групі осіб було повідомлено про підозру. 6 з них було взято під варту, 1 особу оголошено в розшук. Саме тому, на думку слідства, підозрюваний, 18 січня вчинив спробу виїхати за межі України, — пояснив прокурор.

Він додав, що підозрюваним інкримінуються події не 10-річної давнини, а 2020-2021 рр. Вказане розслідування було розпочато в 2021 році і об’єднано з іншим, яке також стосується заволодіння землями в межах дамби Київської ГЕС. Об’єднаному провадженню було автоматично присвоєно номер провадження, розпочатого раніше.

Євген Сльота зазначив, що запобіжний захід повинен забезпечувати виконання підозрюваним процесуальних обов’язків та запобігати спробам переховуватися від слідства, а розмір застави не повинен дублювати розмір збитків.

«Зважаючи на те, що ці особи володіють значними фінансовими можливостями, а також набули внаслідок злочинної схеми численне рухоме та нерухоме майно, був визначений відповідний розмір застави. Суд підтвердив обґрунтованість підозр та ризиків, на які вказувала сторона обвинувачення. Жодної політичної вмотивованості чи тиску на бізнес у цій справі немає, — сказав прокурор.

Раніше повідомлялося, що суд обрав бізнесмену Ігорю Мазепі арешт із можливістю внесення застави 349 млн грн. Згодом суд обрав запобіжний захід для брата Ігоря Мазепи.

Також ми писали, що двом спільникам Мазепи, які фігурують у справі про незаконне заволодіння землями Київської ГЕС, Печерський райсуд Києва також обрав запобіжний захід.

Нагадаємо, українського бізнесмена та засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримало ДБР під час перетину україно-польського кордону.

Згодом громадський рух «Маніфест 42» закликав українські бізнес обʼєднатися для спротиву тиску силовиків.

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