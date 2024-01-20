Авіабаза США в Іраку потрапила під потужний ракетний удар — ЗМІ

Внаслідок ракетного удару поранення отримали кілька солдатів.

Американська авіабаза Айн-аль-Асад в Іраку зазнала потужного ракетного удару. Внаслідок інциденту було поранено кількох військовослужбовців США, передає The Telegraph з посиланням на заяви американських чиновників.

Як стверджує джерело, по авіабазі, яку використовують коаліційні сили на чолі зі США, було випущено не менше десятка ракет.

Військовослужбовці США зазнали незначних поранень і серйозно постраждав один співробітник сил безпеки Іраку.

Атака сталася після того, як внаслідок можливого удару з боку Ізраїлю загинув керівник іранської розвідки у Сирії, а також троє інших військових чиновників.

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