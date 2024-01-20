Готель «Україна» на Майдані планують виставити на приватизацію: відома причина

У ФДМУ зазначили, що готель накопичив більше 45 млн грн боргів.

Фонд державного майна планує виставити на приватизацію готель «Україна» у Києві. Про це повідомив очільник ФДМУ Віталій Коваль на своєму Телеграм-каналі.

За його словами, наразі через воєнний стан готель недозаповнений, але щомісяця тут проходять в середньому 15 конференцій. Для гостей пропонують зали, де можна розмістити від 10 до 250 людей. Є укриття, в якому розташована окрема аудиторія для заходів на 50 осіб. А також є паркінг на 80 автівок.

«Разом з тим, готель накопичив більше 45 млн грн боргів. Тому у планах Фонду – його приватизація», - поділився Коваль.

Він наголосив, що завдання ФДМУ, щоб будь-яке підприємство, яке знаходиться в його управлінні, було прибутковим або знайшло нового ефективного власника.

Коваль додав, що приватизація - це дохід в бюджет, із якого фінансуються Сили оборони, а також робочі місця, нові можливості для створення бізнесу і розвитку територій.

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