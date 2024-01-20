США та Україна провели першу спільну інспекцію переданої американської зброї

У майбутньому спільні інспекції щодо кінцевого використання наданої партнерами зброї будуть продовжуватись.

Фото: Міноборони

Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони та представники ЗСУ спільно з представниками Відділу оборонного співробітництва Посольства США провели перевірку озброєння та майна, наданого американськими партнерами, в одній з військових частин. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Українські та американські інспектори перевірили три основні позиції:

серійні номери

технічний стан

умови належного зберігання (безпека та охорона)

«Наразі триває обробка інформації. Під час спільної роботи зауважень з боку представників США не було», - зазначають у Міноборони.

У відомстві додають, що спільні інспекції щодо кінцевого використання наданої партнерами зброї триватимуть.

«Забезпечення доступу до місць зберігання, відкритість та систематичні спільні інспекції – це конкретні заходи, які ми вживаємо для посилення прозорості і зміцнення довіри у відносинах з партнерами», — прокоментував заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Фото: Міноборони

Раніше ми писали, що Євросоюз проводить перевірку постачання зброї країнами ЄС до України.

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