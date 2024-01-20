США и Украина провели первую совместную инспекцию переданного американского оружия

В будущем совместные инспекции по конечному использованию предоставленного партнерами оружия будут продолжаться.

Фото: Минобороны

Служба внутреннего аудита Министерства обороны и представители ВСУ совместно с представителями Отдела оборонного сотрудничества Посольства США провели проверку вооружения и имущества, предоставленного американскими партнерами, в одной из воинских частей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Украинские и американские инспекторы проверили три основных позиции:

серийные номера

техническое состояние

условия надлежащего хранения (безопасность и охрана)

«В настоящее время идет обработка информации. Во время совместной работы замечаний со стороны представителей США не было», – отмечают в Минобороны.

В ведомстве добавляют, что совместные инспекции по конечному использованию предоставленного партнерами оружия будут продолжаться.

«Обеспечение доступа к местам хранения, открытость и систематические совместные инспекции - это конкретные меры, которые мы принимаем для усиления прозрачности и укрепления доверия в отношениях с партнерами», - прокомментировал заместитель министра обороны Юрий Джигир.

Фото: Минобороны

Ранее сообщалось, что Евросоюз проводит проверку поставок оружия странами ЕС в Украину.

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