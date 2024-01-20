Дональд Трамп придумал оправдание своим угрозам не помогать Европе в случае войны

Дональд Трамп обвинил европейские страны в том, что они слишком сильно полагаются на США, когда речь идет о расходах на оборону.

Бывший президент США Дональд Трамп нашел оправдание своим угрозам не помогать Европе в случае войны. Он отметил, что после того заявления страны НАТО начали тратить миллиарды долларов на коллективную оборону, передает Politico.

Он подверг критике европейские страны за то, что они слишком полагаются на США, когда речь идет о расходах на оборону.

Трамп вспомнил, как после встречи с лидерами НАТО во время своего президентства он сказал, что понял, что «США оплачивают счета».

Когда он выразил это беспокойство, один из европейских лидеров спросил его: «Означает ли это, что если мы не будем платить, вы не собираетесь нас защищать?», на что Трамп, по его словам, ответил: «Я сказал, что это именно то, что это значит».

«И на следующий день потекли миллиарды и миллиарды долларов», – добавил экс-президент США.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп призвал Верховный суд разрешить ему участвовать в выборах США.

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