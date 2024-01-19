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Дональд Трамп подал иск в Верховный суд с требованием разрешить ему участвовать в выборах

12:25, 19 января 2024
Адвокаты Трампа обратились к судьям с требованием аннулировать решение Верховного суда штата Колорадо об изъятии политика из избирательного бюллетеня.
Дональд Трамп подал иск в Верховный суд с требованием разрешить ему участвовать в выборах
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Бывший президент США Дональд Трамп призвал Верховный суд отменить решение о запрете участвовать в первоначальных выборах в штате Колорадо и признать его право баллотироваться на пост президента США. Об этом сообщает Politico.

Так, адвокаты обратились к судьям с требованием аннулировать решение Верховного суда штата Колорадо об изъятии политика из избирательного бюллетеня, представив свои юридические аргументы в 59-страничной юридической записи.

«Суд должен быстро и решительно покончить с этими попытками дисквалификации избирательных бюллетеней, угрожающих лишить права голоса десятки миллионов американцев. Если другие суды штата и чиновники штата последуют примеру Колорадо и исключат предполагаемого кандидата в президенты от республиканцев из своих бюллетеней, это чревато хаосом и беспорядком», – говорится в документе.

Эти аргументы во многом повторяют заявления, которые Дональд Трамп приводил в судах низшей инстанции и предварительно пересматривал в предыдущих заявлениях в Верховном суде.

Он возразил, что беспорядки в Капитолии были восстанием, а также возразил, что его действия, предшествовавшие этому дню, вообще повлекли за собой беспорядки.

«Ничто из того, что сделал президент Трамп в ответ на выборы 2020 года или 6 января 2021 года, даже отдаленно не может быть квалифицировано как восстание. Президент Трамп никогда не участвовал и не руководил какими-либо незаконными действиями, произошедшими в Капитолии 6 января 2021 года. На самом деле все наоборот, поскольку президент Трамп неоднократно призывал к миру, патриотизму и правопорядку», – говорится в записке юристов.

Адвокаты отметили, что речь Трампа в Ellipse в тот день была политической речью, защищенной Первой поправкой, а не попыткой подстрекать своих сторонников к штурму Капитолия.

«Утверждение о том, что президент Трамп обладает «телепатическими способностями» и знал, как отреагируют его сторонники, не выдерживают критики», – отметили его адвокаты.

Отмечается, что в речи Трамп неоднократно призывал своих поклонников «драться, как в аду». Однажды он призвал их идти в Капитолий «мирным путем».

Уголовные обвинения специального адвоката Джека Смита против Трампа включают утверждение, что он полагался на агрессивную толпу, чтобы помешать Конгрессу утвердить победу Джо Байдена в тот день. Смит утверждает, что это была «кульминация» многочисленных сговоров, направленных на то, чтобы сорвать передачу власти.

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