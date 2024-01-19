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Продление временной защиты в Польше не касается украинцев, — посольство

12:33, 19 января 2024
Продление срока действия справок пользование временной защитой означает продолжение срока действия временной защиты граждан Украины.
Продление временной защиты в Польше не касается украинцев, — посольство
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Как сообщалось, правительство Польши сообщило о продлении до 4 марта 2025 года действия механизма временной защиты, запущенного исполнительным решением Совета ЕС в марте 2022 года.

Однако продление статуса временной защиты не касается граждан Украины. Об этом сообщает посольство Украины в Польше.

«Граждане Украины, получившие временную защиту в Польше на основе Специального закона от 12 марта 2022 года, то есть получили номер PESEL со статусом UKR, по состоянию на 18 января 2024 могут находиться в Польше на основании этого статуса до 4 марта 2024 года. О дальнейших изменениях будем сообщать отдельно», - говорится в сообщении.

Согласно информации, размещенной на официальной странице Управления по делам иностранцев, продление срока действия справок о пользовании временной защитой не означает продления срока действия временной защиты граждан Украины.

«Справки о пользовании временной защитой выдавались гражданам третьих стран, которые на момент начала полномасштабного вторжения легально проживали на территории Украины, и прибыли в Польшу убегая от военных действий», - пояснили в посольстве.

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