Польща продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2025 року

Біженцям, які отримали свідоцтво про тимчасовий захист із терміном дії до 4 березня 2023 року, 4 вересня 2023 року або 4 березня 2024 року, не потрібно звертатися по нові документи.

Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців ще на один рік – до 4 березня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба уряду Польщі.

«Особам, які отримали від Управління у справах іноземців свідоцтво про тимчасовий захист із терміном дії до 4 березня 2023 року, 4 вересня 2023 року або 4 березня 2024 року, не потрібно звертатися по нові документи. Ці сертифікати діятимуть до 4 березня 2025 року», - зазначено в повідомленні.

Нормативи не передбачають правового підґрунтя для заміни вже виданих свідоцтв у зв'язку з продовженням тимчасового захисту. У документах є відповідна відмітка щодо продовження терміну їхньої дії в силу закону. Тому іноземці, які вже отримали сертифікати, можуть продовжувати використовувати їх як документи на проживання, що підтверджують їхній легальний статус.

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