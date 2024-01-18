Польша продлила временную защиту для украинцев до марта 2025 года

Беженцам, которые получили свидетельство о временной защите со сроком действия до 4 марта 2023, 4 сентября 2023 или 4 марта 2024, не нужно обращаться за новыми документами.

Польша продлила временную защиту для украинских беженцев еще на один год – до 4 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Польши.

«Лицам, получившим от Управления по делам иностранцев свидетельство о временной защите со сроком действия до 4 марта 2023, 4 сентября 2023 или 4 марта 2024, не нужно обращаться за новыми документами. Эти сертификаты будут действовать до 4 марта 2025», - говорится в сообщении.

Нормативы не предусматривают правовой основы для замены уже выданных свидетельств в связи с продолжением временной защиты. В документах есть соответствующая отметка по продлению срока их действия в силу закона. Поэтому иностранцы, уже получившие сертификаты, могут продолжать использовать их в качестве документов на жительство, подтверждающих их легальный статус.

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