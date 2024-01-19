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Продовження тимчасового захисту в Польщі не стосується українців — посольство

12:33, 19 січня 2024
Продовження терміну дії довідок про користування тимчасовим захистом не означає продовження терміну дії тимчасового захисту громадян України.
Продовження тимчасового захисту в Польщі не стосується українців — посольство
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Як повідомлялося, уряд Польщі повідомив про продовження до 4 березня 2025 року дії механізму тимчасового захисту, запущеного виконавчим рішенням Ради ЄС у березні 2022 року.

Однак продовження статусу тимчасового захисту не стосується громадян України. Про це повідомляє посольство України в Польщі.

«Громадяни України, що отримали тимчасовий захист у Польщі на основі Спеціального закону від 12 березня 2022 року, тобто отримали номер PESEL зі статусом UKR, станом на 18 січня 2024 року можуть перебувати у Польщі на підставі цього статусу до 4 березня 2024 року. Про подальші зміни повідомлятимемо окремо», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що згідно з інформацією, розміщеною на офіційній сторінці Управління у справах іноземців, продовження терміну дії довідок про користування тимчасовим захистом не означає продовження терміну дії тимчасового захисту громадян України.

«Довідки про користування тимчасовим захистом видавалися громадянам третіх країн, що на момент початку повномасштабного вторгнення легально проживали на території України, і прибули до Польщі втікаючи від воєнних дій», - пояснили в посольстві.

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