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Постачали наркотики до СІЗО: У Києві судитимуть групу наркодилерів

13:48, 19 січня 2024
Організована злочинна група систематично поставляла наркотики до Київського слідчого ізолятора.
Постачали наркотики до СІЗО: У Києві судитимуть групу наркодилерів
Джерело фото: поліція Києва
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Після завершення розслідування столичні правоохоронці подали до суду обвинувальний акт щодо членів організованої злочинної групи, яка здійснювала постачання наркотиків до Київського слідчого ізолятора. Основним фігурантом справи є киянин, раніше засуджений за майнові злочини, який в ізоляторі виконував роль так званого «смотрящого». За його участі та допомогою ще чотирьох осіб здійснювалося постачання канабісу та метадону до установи, повідомляє поліція Києва.

В результаті досудового розслідування, було встановлено, що засуджений організував наркотрафік в межах слідчого ізолятора. Він позначав себе як «смотрящий» та залучив до схеми ще одного ув'язненого та трьох знайомих, які раніше відбували покарання за серйозні злочини, такі як розбій, вимагання та крадіжки.

У злочинній схемі учасники розподіляли ролі наступним чином: ті, хто знаходився на волі, отримували вказівки щодо кількості та виду наркотичних засобів від організатора, а після цього передавали їх до ізолятора через паркан. Один із учасників угруповання забирав пакунки на території установи та розповсюджував їх серед арештантів за вказівкою лідера.

Усі фігуранти справи можуть бути суджені за статтями Кримінального кодексу України, такими як встановлення або поширення злочинного впливу в слідчих ізоляторах, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або лікарських засобів. За вчинене їм злочинне діяння загрожує позбавлення волі від 5 до 15 років.

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