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  1. В Україні

АМКУ оштрафував підприємства групи «Нафтогаз» на майже 2 млрд гривень

12:11, 19 січня 2024
Підприємства групи «Нафтогаз» мають сплатити штрафи за зловживання монопольним становищем.
АМКУ оштрафував підприємства групи «Нафтогаз» на майже 2 млрд гривень
Джерело фото: epravda
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Антимонопольний комітет України наклав штраф у розмірі 1 млрд 744,75 млн гривень на підприємства групи «Нафтогаз» за фактами зловживання монопольним становищем. Рішення про накладення штрафів було ухвалено 28 грудня 2023 року та опубліковано на офіційному сайті комітету.

Хоча назви компаній не були зазначені в оприлюднених рішеннях, номери справ були вказані.

  • У справі №128-26.13/4-22 були виписані два штрафи на суму 721,894 млн гривень кожен, а також один штраф на 0,34 млн грн. Ця справа стосувалася цінових підходів ТОВ ГК «Нафтогаз Трейдинг» при укладенні оптових контрактів на перепродаж газу населенню весною 2021 року.
  • У справі №143-26.13/64-19, розпочатій 25 квітня 2019 року, були виписані штрафи на суму 50,87 млн гривень і 249,752 млн гривень. Ця справа відносилася до придбання АТ «Укртрансгаз» у «Нафтогазу України» природного газу для послуг балансування за вищими цінами.

Рішення АМКУ зазначило, що дії групи «Нафтогаз» стосовно різних умов в індивідуальних договорах, порушення частини першої статті 13 та пункту 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вважаються зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку, що призвело до ущемлення інтересів інших суб’єктів господарювання. Штрафи повинні бути сплачені протягом двох місяців з моменту отримання рішень та можуть бути оскаржені в суді протягом цього самого періоду.

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