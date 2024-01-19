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  1. В Украине

АМКУ оштрафовал предприятия группы «Нафтогаз» на почти 2 млрд гривен

12:11, 19 января 2024
Предприятия группы «Нафтогаз» должны уплатить штрафы за злоупотребление монопольным положением.
АМКУ оштрафовал предприятия группы «Нафтогаз» на почти 2 млрд гривен
Источник фото: epravda
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Антимонопольный комитет Украины наложил штраф в размере 1 млрд 744,75 млн гривен на предприятия группы «Нафтогаз» по фактам злоупотребления монопольным положением. Решение о наложении штрафов было принято 28 декабря 2023 года и опубликовано на официальном сайте комитета.

Хотя названия компаний не были указаны в обнародованных решениях, номера дел были указаны.

  • В деле №128-26.13/4-22 были выписаны два штрафа на сумму 721,894 млн гривен каждый, а также один штраф на 0,34 млн грн. Это дело касалось ценовых подходов ООО ГК «Нафтогаз Трейдинг» при заключении оптовых контрактов на перепродажу газа населению весной 2021 года.
  • В деле №143-26.13/64-19, начатом 25 апреля 2019 года, были выписаны штрафы на сумму 50,87 млн гривен и 249,752 млн гривен. Это дело относилось к приобретению АО «Укртрансгаз» у «Нафтогаза Украины» природного газа для услуг балансировки по более высоким ценам.

Решение АМКУ отметило, что действия группы «Нафтогаз» относительно различных условий в индивидуальных договорах, нарушение части первой статьи 13 и пункта 2 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" считаются злоупотреблением монопольным (доминирующим) положением на рынке, что привело к ущемлению интересов других субъектов хозяйствования. Штрафы должны быть уплачены в течение двух месяцев с момента получения решений и могут быть обжалованы в суде в течение этого же периода.

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