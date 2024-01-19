Поставляли наркотики в СИЗО: В Киеве будут судить группу наркодилеров

Организованная преступная группа систематически поставляла наркотики в Киевский следственный изолятор.

Источник фото: полиция Киева

После завершения расследования столичные правоохранители подали в суд обвинительный акт в отношении членов организованной преступной группы, которая осуществляла поставки наркотиков в Киевский следственный изолятор. Основным фигурантом дела является киевлянин, ранее судимый за имущественные преступления, который в изоляторе выполнял роль так называемого "смотрящего". При его участии и помощи еще четырех человек осуществлялась поставка каннабиса и метадона в учреждение, сообщает полиция Киева.

В результате досудебного расследования, было установлено, что осужденный организовал наркотрафик в пределах следственного изолятора. Он обозначал себя как "смотрящий" и привлек к схеме еще одного заключенного и трех знакомых, которые ранее отбывали наказание за серьезные преступления, такие как разбой, вымогательство и кражи.

В преступной схеме участники распределяли роли следующим образом: те, кто находился на свободе, получали указания по количеству и виду наркотических средств от организатора, а после этого передавали их в изолятор через забор. Один из участников группировки забирал пакеты на территории учреждения и распространял их среди арестантов по указанию лидера.

Все фигуранты дела могут быть судимы по статьям Уголовного кодекса Украины, такими как установление или распространение преступного влияния в следственных изоляторах, незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или лекарственных средств. За совершенное им преступное деяние грозит лишение свободы от 5 до 15 лет.

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