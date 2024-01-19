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  1. У світі

Дональд Трамп подав позов до Верховного суду з вимогою дозволити йому брати участь у виборах

12:25, 19 січня 2024
Адвокати Трампа звернулися до суддів із вимогою анулювати рішення Верховного суду штату Колорадо про вилучення політика з виборчого бюлетеня.
Дональд Трамп подав позов до Верховного суду з вимогою дозволити йому брати участь у виборах
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Колишній президент США Дональд Трамп закликав Верховний суд скасувати рішення про заборону брати участь у первинних виборах у штаті Колорадо, і визнати його право балотуватися на посаду президента США. Про це повідомляє Politico.

Так, адвокати звернулися до суддів із вимогою анулювати рішення Верховного суду штату Колорадо про вилучення політика з виборчого бюлетеня, представивши свої юридичні аргументи у 59-сторінковому юридичному записі.

«Суд повинен швидко і рішуче покласти край цим спробам дискваліфікації виборчих бюлетенів, які загрожують позбавити права голосу десятки мільйонів американців. Якщо інші суди штату і чиновники штату підуть за прикладом Колорадо та виключать ймовірного кандидата в президенти від республіканців зі своїх бюлетенів, це загрожує хаосом і безладом», – йдеться у документі.

Ці аргументи багато в чому повторюють заяви, які Дональд Трамп наводив у судах нижчої інстанції та попередньо переглядав у попередніх заявах у Верховному суді.

Він заперечив, що заворушення в Капітолії були повстанням, а також заперечив, що його дії, які передували цьому дню, взагалі спричинили заворушення.

«Ніщо з того, що зробив президент Трамп у відповідь на вибори 2020 року або 6 січня 2021 року, навіть віддалено не може бути кваліфіковано як «повстання». Президент Трамп ніколи не брав участі і не керував будь-якими незаконними діями, що мали місце в Капітолії 6 січня 2021 року. Насправді все навпаки, оскільки президент Трамп неодноразово закликав до миру, патріотизму та правопорядку», – йдеться у записці юристів.

Адвокати зазначили, що промова Трампа в Ellipse того дня була політичною промовою, захищеною Першою поправкою, а не спробою підбурювати своїх прихильників до штурму Капітолію.

«Твердження про те, що президент Трамп має «телепатичні здібності» і знав, як відреагують його прихильники, не витримують критики», – зазначили його адвокати.

Зазначається, що у промові Трамп неодноразово закликав своїх прихильників «битися, як у пеклі». Одного разу він також закликав їх йти до Капітолію «мирним шляхом».

Кримінальні звинувачення спеціального адвоката Джека Сміта проти Трампа включають твердження, що він покладався на агресивний натовп, щоб перешкодити Конгресу затвердити перемогу Джо Байдена того дня. Сміт стверджує, що це була «кульмінація» численних змов, спрямованих на те, щоб зірвати передачу влади.

Раніше Дональд Трамп після перемоги в Айові пообіцяв «дуже швидко» вирішити ситуацію з війною в Україні.

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