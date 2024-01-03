Дональд Трамп обжаловал запрет штата Мэн на его участие в праймериз

Решение Верховного суда США окончательно решит, имеет ли Трамп право участвовать в первоначальных выборах в штатах Колорадо, Мэн и других, где его право на участие обжалуется.

Во вторник, 2 января, бывший президент США Дональд Трамп подал апелляцию в суд штата Мэн с просьбой отменить решение госсекретаря об устранении его с первоначальных выборов в 2024 году из-за его причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Об этом сообщает CNN.

Так, решение Верховного суда США окончательно решит, имеет ли Трамп право участвовать в первоначальных выборах в штатах Колорадо, Мэн и других, где его право на участие обжалуется.

Трамп заявил, что госсекретарь является «предвзятым лицом, принимающим решение и не имеющим законных полномочий рассматривать жалобу по поводу его дисквалификации с должности».

По его мнению, госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз «должна была отказаться» от решения этого вопроса.

Дональд Трамп также заявил, что чиновник не дала ему «достаточно времени и возможности представить защиту».

«Подав свою петицию и дав согласие, как того требует устав, Трамп выполнил все требования, изложенные законодательными властями штата Мэн в уставе, и имеет право быть включенным в первоначальное голосование. Однако в постановлении министр неправомерно отказала Трампу в участии в первоначальном голосовании Республиканской партии», – написал Трамп в обращении.

Он также добавил, что Беллоуз «не обеспечила надлежащую законную процедуру и допустила многочисленные ошибки, действовала произвольно и предвзято».

Также Трамп еще раз подчеркнул, что не участвовал в восстании.

Ранее мы писали, что команда Трампа готовится оспорить дисквалификацию на предвыборах в двух штатах.

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