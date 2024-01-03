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В Киевском зоопарке провели лечение вековых деревьев, фото

11:41, 3 января 2024
На территории зоопарка находится несколько деревьев — ботанических памяток природы.
В Киевском зоопарке провели лечение вековых деревьев, фото
Источник фото: facebook.com/kekz.ua
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Специалисты Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ), при поддержке рабочих Киевского зоопарка, провели лечение вековых заповеданных деревьев.

Об этом сообщают в КЭКЦ.

На территории Киевского зоопарка находится несколько деревьев — ботанических памяток природы: ясень, черешня, платан и тополи. 

Специалисты удалили гнилую древесину, провели дезинфекцию и окраску поврежденных частей стволов деревьев. Также была поставлена пломба в дупло.

Кроме этого, под тяжелые ветки платана подставили три железные подпорки. Также провели подкормку возрастного ясеня.

Источник фото: facebook.com/kekz.ua

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