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  1. В Украине

САП направила в суд второй эпизод по делу «Роттердам+»

20:56, 2 января 2024
Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении 14 человек.
САП направила в суд второй эпизод по делу «Роттердам+»
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Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что направила в суд обвинительный акт в отношении 14 человек, причастных к введению так называемой формулы Роттердам+.

«2 января 2024 прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении 14 человек, среди которых бывшие и действующие должностные лица Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и должностные лица группы частных теплогенерирующих компаний, которые причастны к внедрению и применению так называемой формулы «Роттердам+», в результате чего потребители электроэнергии в течение 2018 – 2019 годов переплатили более 20 млрд грн», - говорится в сообщении САП.

В частности, обвиняемыми по делу являются:

  • 2 бывших председателя НКРЭКУ;
  • 6 бывших и 2 действующих члена НКРЭКУ;
  • действующий и бывший работник комиссии;
  • 2 действующих должностных лица группы частных теплогенерирующих компаний.

В САП добавили, что материалы относительно еще одного бывшего члена НКРЭКУ выделены в отдельное производство.

Шесть из этих лиц, по версии следствия, осознанно приняли участие в преступлении. Они получили новые подозрения по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Действия членов НКРЭКУ, которые, не разобравшись, голосовали за утверждение так называемой формулы «Роттердам+», квалифицировали по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Следствие считает, что они ненадлежащим образом выполняли свои служебные обязанности, что повлекло за собой тяжелые последствия государственным и общественным интересам.

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