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  1. В Украине

Украинцев предупредили об ухудшении погоды 3 января: снег, дождь, гололедица и до 18 градусов мороза

23:59, 2 января 2024
На Черниговщине и Сумщине прогнозируют ночью 10-15°, местами до 18° мороза, днем 5-10° мороза.
Украинцев предупредили об ухудшении погоды 3 января: снег, дождь, гололедица и до 18 градусов мороза
Изображение: freepik.com
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В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, какую погоду ожидать в среду, 3 января.

Так, по прогнозам метеорологов, ночью в западных областях, а днем по Украине снег и дождь (на Левобережье и юге страны небольшие осадки).

В Украине, кроме большинства западных и южных областей, на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, на высокогорье Карпат порывы 20-25 м/с.

Температура в западных и южных областях ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла, на остальной территории ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза, на Черниговщине и Сумщине ночью 10-15°, местами до 18° мороза, днем 5-10° мороза.

В Патрульной полиции Украины предупреждают, что такие погодные условия могут привести к усложнению дорожного движения на отдельных участках дорог и улиц, поэтому призывают всех участников дорожного движения быть внимательными.

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