Українців попередили про погіршення погоди 3 січня: сніг, дощ, ожеледиця та до 18 градусів морозу

На Чернігівщині та Сумщині прогнозують вночі 10-15°, місцями до 18° морозу, вдень 5-10° морозу.

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В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли на яку погоду очікувати у середу, 3 січня.

Так, за прогнозами метеорологів, вночі в західних областях, а вдень по Україні сніг та дощ (на Лівобережжі та півдні країни невеликі опади).

В Україні, крім більшості західних та південних областей, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, на високогір`ї Карпат пориви 20-25 м/с.

Температура в західних та південних областях вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла, на решті території вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу, на Чернігівщині та Сумщині вночі 10-15°, місцями до 18° морозу, вдень 5-10° морозу.

У Патрульній поліції України попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення дорожнього руху на окремих ділянках доріг і вулиць, тож закликають усіх учасників дорожнього руху бути уважними.

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